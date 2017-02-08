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8 февраля 2017, 11:50 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Тренер Игорь Черевченко представлен футболистам «Балтики» в Сочи

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 фев — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Новый главный тренер калининградской «Балтики» Игорь Черевченко уже представлен команде в Сочи, сообщил корреспонденту «Р-Спорт» представитель пресс-службы футбольного клуба.

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Черевченко в среду официально возглавил занимающую предпоследнее место в таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Балтику». Его главной задачей является сохранение прописки команды в данном турнире.

«Игорь Геннадьевич (Черевченко) уже представлен команде в Сочи», — сказал по телефону представитель пресс-службы «Балтики».

В качестве тренера «Локомотива» в мае 2015 года Черевченко выиграл Кубок России. Столичную команду он покинул в августе 2016-го.

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