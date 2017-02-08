Тренер Игорь Черевченко представлен футболистам «Балтики» в Сочи

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Черевченко в среду официально возглавил занимающую предпоследнее место в таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Балтику». Его главной задачей является сохранение прописки команды в данном турнире.

«Игорь Геннадьевич (Черевченко) уже представлен команде в Сочи», — сказал по телефону представитель пресс-службы «Балтики».

В качестве тренера «Локомотива» в мае 2015 года Черевченко выиграл Кубок России. Столичную команду он покинул в августе 2016-го.