Тренер Игорь Черевченко представлен футболистам «Балтики» в Сочи
С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 фев —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Новый главный тренер калининградской «Балтики» Игорь Черевченко уже представлен команде в Сочи, сообщил корреспонденту «Р-Спорт» представитель пресс-службы футбольного клуба.
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Черевченко в среду официально возглавил занимающую предпоследнее место в таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Балтику». Его главной задачей является сохранение прописки команды в данном турнире.
«Игорь Геннадьевич (Черевченко) уже представлен команде в Сочи», — сказал по телефону представитель
В качестве тренера «Локомотива» в мае 2015 года Черевченко выиграл Кубок России. Столичную команду он покинул в августе 2016-го.
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