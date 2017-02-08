«Луч-Энергия» одержал вторую победу на сборе в Турции

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Владивостокский футбольный клуб «Луч-Энергия» остается должен игрокам и сотрудникам, однако речи о снятии с чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ) не идет. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе клуба Андрей Вялков.