«Луч-Энергия» одержал вторую победу на сборе в Турции
ФК «Луч-Энергия» снова победил.
Контрольный матч.
«Ферроникели» (Косово) — «Луч-Энергия» (Владивосток) — 0:1 (0:1).
Гол: Столбовой, 28.
«Луч-Энергия»: Котляров (Гаврилов, 40), Попов, Кашкавал (Смирнов, 46), Коломыц (Белоногов, 46, Ветошкин, 80), Пискунов (Джигкаев, 46), Петраков (Носов, 46, Холодилов 85), Пономаренко, Машнев (Чечин, 65), Килин (Янзин, 46), Столбовой (Михалев, 46), Гордиенко (Минич, 46).
07.02.2017. Турция, Сиде. 50 зрителей.
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