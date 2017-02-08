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8 февраля 2017, 11:19 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Луч-Энергия» одержал вторую победу на сборе в Турции

ФК «Луч-Энергия» снова победил.

Контрольный матч.

«Ферроникели» (Косово) — «Луч-Энергия» (Владивосток) — 0:1 (0:1).

Гол: Столбовой, 28.

«Луч-Энергия»: Котляров (Гаврилов, 40), Попов, Кашкавал (Смирнов, 46), Коломыц (Белоногов, 46, Ветошкин, 80), Пискунов (Джигкаев, 46), Петраков (Носов, 46, Холодилов 85), Пономаренко, Машнев (Чечин, 65), Килин (Янзин, 46), Столбовой (Михалев, 46), Гордиенко (Минич, 46).

07.02.2017. Турция, Сиде. 50 зрителей.

Луч-Энергия
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Новости Первого дивизиона

Долги «Луча-Энергии» остаются, но о снятии с чемпионата ФНЛ речи не идет

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Владивостокский футбольный клуб «Луч-Энергия» остается должен игрокам и сотрудникам, однако речи о снятии с чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ) не идет. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе клуба Андрей Вялков.
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