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8 февраля 2017, 10:57 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Лепсая: Контракт Черевченко с «Балтикой» рассчитан до конца сезона

Генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая прокомментировал назначение на пост главного тренера калининградской команды Игоря Черевченко.

Ранее специалист работал в «Локомотиве», пост наставника которого покинул в августе 2016 года.

«Контракт с Черевченко рассчитан до конца сезона. Благодарны Игорю Геннадьевичу за то, что он взялся за такую непростую задачу. Со стороны администрации края и клуба ему будет оказана всяческая поддержка. Будем надеяться, что совместно нам удастся достигнуть поставленных целей», — сказал Лепсая в интервью корреспонденту «Чемпионата».

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