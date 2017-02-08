Лепсая: Контракт Черевченко с «Балтикой» рассчитан до конца сезона

Ранее специалист работал в «Локомотиве», пост наставника которого покинул в августе 2016 года.



«Контракт с Черевченко рассчитан до конца сезона. Благодарны Игорю Геннадьевичу за то, что он взялся за такую непростую задачу. Со стороны администрации края и клуба ему будет оказана всяческая поддержка. Будем надеяться, что совместно нам удастся достигнуть поставленных целей», — сказал Лепсая в интервью корреспонденту «Чемпионата».