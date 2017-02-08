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https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/28700037/
8 февраля 2017, 10:46 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Черевченко назначен главным тренером «Балтики»

Как стало известно «Чемпионату», бывший наставник «Локомотива» Игорь Черевченко назначен главным тренером «Балтики».

Контракт с прежним наставником Игорем Захаряк расторгнут.

Ранее генеральный директор клуба стал президент консалтингового агентства Innovation Sports Technologies Тимур Лепсая. Черевченко покинул должность главного тренера «Локомотива» в августе 2016 года.

После 24 туров «Балтика» занимает 19-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, отставая от спасительной 15-й строчки на 10 очков.

Балтика
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