Долги «Луча-Энергии» остаются, но о снятии с чемпионата ФНЛ речи не идет
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Владивостокский футбольный клуб «Луч-Энергия» остается должен игрокам и сотрудникам, однако речи о снятии с чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ) не идет. Об этом ТАСС сообщил
пресс-атташе клуба Андрей Вялков.
Во вторник в российских СМИ появилась информация, что руководство клуба рассматривает возможность снятия с чемпионата.
«Официально этот вопрос не поднимался. Администрация Приморского края выделила нам на этот сезон в районе 150 млн рублей бюджета, а если они деньги выделяют, значит, не планируют закрывать клуб. Единственное, у нас есть технические затруднения с получением денег:
«На данный момент перед всеми сотрудниками клубами, а также перед игроками команды есть задолженности за ноябрь, декабрь, январь, плюс у футболистов долги по премиальным — за прошлый сезон и за текущий», — также сообщил он.
После 24 туров чемпионата ФНЛ «Луч-Энергия» занимает девятое место в турнирной таблице с 32 очками.
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