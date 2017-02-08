Долги «Луча-Энергии» остаются, но о снятии с чемпионата ФНЛ речи не идет

Во вторник в российских СМИ появилась информация, что руководство клуба рассматривает возможность снятия с чемпионата.

«Официально этот вопрос не поднимался. Администрация Приморского края выделила нам на этот сезон в районе 150 млн рублей бюджета, а если они деньги выделяют, значит, не планируют закрывать клуб. Единственное, у нас есть технические затруднения с получением денег: из-за долгов, оставшихся с прошлого года, мы не можем получить новый транш», — прокомментировал ситуацию Вялков.

«На данный момент перед всеми сотрудниками клубами, а также перед игроками команды есть задолженности за ноябрь, декабрь, январь, плюс у футболистов долги по премиальным — за прошлый сезон и за текущий», — также сообщил он.

После 24 туров чемпионата ФНЛ «Луч-Энергия» занимает девятое место в турнирной таблице с 32 очками.