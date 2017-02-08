Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/28699619/
8 февраля 2017, 10:19 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Долги «Луча-Энергии» остаются, но о снятии с чемпионата ФНЛ речи не идет

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Владивостокский футбольный клуб «Луч-Энергия» остается должен игрокам и сотрудникам, однако речи о снятии с чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ) не идет. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе клуба Андрей Вялков.

Во вторник в российских СМИ появилась информация, что руководство клуба рассматривает возможность снятия с чемпионата.

«Официально этот вопрос не поднимался. Администрация Приморского края выделила нам на этот сезон в районе 150 млн рублей бюджета, а если они деньги выделяют, значит, не планируют закрывать клуб. Единственное, у нас есть технические затруднения с получением денег: из-за долгов, оставшихся с прошлого года, мы не можем получить новый транш», — прокомментировал ситуацию Вялков.

«На данный момент перед всеми сотрудниками клубами, а также перед игроками команды есть задолженности за ноябрь, декабрь, январь, плюс у футболистов долги по премиальным — за прошлый сезон и за текущий», — также сообщил он.

После 24 туров чемпионата ФНЛ «Луч-Энергия» занимает девятое место в турнирной таблице с 32 очками.

Луч-Энергия
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
8 февраля

Руководство области хочет продолжить сотрудничество с тренером ФК "Ростов" Бердыевым

Bloomberg: внутреннее расследование выявило новые случаи коррупции в ФИФА

Черевченко назначен главным тренером ФК "Балтика" до конца сезона-2016/17