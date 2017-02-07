Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/28696585/
7 февраля 2017, 23:57 | Футбол: Первый дивизион | Спорт-Экспресс

Дьяков отправился с «Динамо» на сбор в Турцию

Во вторник у «Динамо» начался третий сбор нынешней зимы и второй в Турции, сообщает официальный сайт бело-голубых.

Всего в расположении команды 27 футболистов. К тем, кто работал на предыдущем сборе, добавился Виталий Дьяков, который расторг договор аренды с «Томью».

С​остав «Динамо»:

Шунин, Нарубин, Лещук, Уилкшир, Морозов, Козлов, С. Терехов, Белоруков, Дьяков, Калугин, Хольмен, Рыков, Катрич, Ташаев, Маркелов, Темников, А. Терехов, Сапета, Сарамутин, Соснин, Кузьмин, Зотов, Панченко, Погребняк, Обольский, Луценко и Бечирай.

Динамо М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
07 февраля

Слуцкий вернулся в ЦСКА

Трагедия в Испании

Откровенное интервью Карпина. Раскрыл все секреты