«Динамо» объявило о переходе полузащитника Лёвина в чешский клуб «Млада Болеслав»
МОСКВА, 7 фев —
Р-Спорт. Полузащитник Владислав Лёвин перешел из московского «Динамо» в чешский футбольный клуб «Млада Болеслав», сообщается на официальном сайте «бело-голубых».
В нынешнем сезоне 21-летний Лёвин, являющийся воспитанником «бело-голубых», был заявлен за «Динамо-2», в составе которого провел 13 игр во втором дивизионе чемпионата России и забил 2 мяча. В текущем сезоне он также дважды выходил на замену за главную команду московского клуба в первенстве ФНЛ. Всего за основную команду «Динамо» Лёвин сыграл 6 встреч.
После 16 туров «Млада Болеслав» занимает пятое место в элитном дивизионе чемпионата Чехии, имея в активе 28 очков.
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