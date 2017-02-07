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7 февраля 2017, 23:22 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

«Динамо» объявило о переходе полузащитника Лёвина в чешский клуб «Млада Болеслав»

МОСКВА, 7 фев — Р-Спорт. Полузащитник Владислав Лёвин перешел из московского «Динамо» в чешский футбольный клуб «Млада Болеслав», сообщается на официальном сайте «бело-голубых».

В нынешнем сезоне 21-летний Лёвин, являющийся воспитанником «бело-голубых», был заявлен за «Динамо-2», в составе которого провел 13 игр во втором дивизионе чемпионата России и забил 2 мяча. В текущем сезоне он также дважды выходил на замену за главную команду московского клуба в первенстве ФНЛ. Всего за основную команду «Динамо» Лёвин сыграл 6 встреч.

После 16 туров «Млада Болеслав» занимает пятое место в элитном дивизионе чемпионата Чехии, имея в активе 28 очков.

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