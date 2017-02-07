Руководство «Луча-Энергии» рассматривает вариант снятия с ФНЛ

Отмечается, что в клубе на сегодняшний момент нет денег на вторую часть чемпионата, а игроки не получали зарплаты с осени прошлого года.

Ранее сообщалось, что футболисты будут бойкотировать второй учебно-тренировочный сбор, который должен был пройти в Турции.

На данный момент команда из Владивостока занимает 9 место в таблице ФНЛ, набрав 32 очка.