Руководство «Луча-Энергии» рассматривает вариант снятия с ФНЛ
Как сообщает Федеральное агентство новостей, руководство «Луча-Энергии» не исключает вариант снятия с ФНЛ
из-за финансовых трудностей.
Отмечается, что в клубе на сегодняшний момент нет денег на вторую часть чемпионата, а игроки не получали зарплаты с осени прошлого года.
Ранее сообщалось, что футболисты будут бойкотировать второй
На данный момент команда из Владивостока занимает 9 место в таблице ФНЛ, набрав 32 очка.
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