СМИ: «Луч-Энергия» может сняться с первенства ФНЛ

Руководство владивостокского «Луча-Энергия» не исключает, что команда может сняться с турнира Футбольной национальной лиги (ФНЛ) из-за финансовых проблем.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на осведомленные источники, в клубе на сегодняшний момент нет денег на вторую часть чемпионата, а игрокам до сих пор не выплатили зарплату за 4 месяца, премии за сезон-2015/16, а также за первую часть текущего сезона-2016/17.

Ранее СМИ информировали, что футболисты «Луча-Энергии» готовы бойкотировать второй межсезонный сбор, который должен пройти с 16 февраля по 6 марта в Турции.

После 24 туров «Луч-Энергия» находится в середине таблицы ФНЛ на 9 месте. У владивостокцев 32 очка.