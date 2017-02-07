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7 февраля 2017, 14:55 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Бывшего главу «Спартака-Нальчик» оправдали по делу о хищении средств из бюджета

Нальчикский городской суд вынес оправдательный приговор в отношении бывшего председателя совета директоров «Спартака-Нальчик» Андзора Белимготова, который являлся фигурантом уголовного дела о многомиллионном хищении.

Как сообщает «Интерфакс», после оглашения приговора Белимготов был освобождён из-под домашнего ареста. Белимготов подозревался в хищении в 2008—2011 годах более 85 млн рублей из республиканского бюджета, якобы использованных на реконструкцию и ремонт спортивных объектов «Спартака-Нальчик».

В настоящее время «Спартак-Нальчик» выступает в первенстве Футбольной национальной лиги, где занимает 15-е место в турнирной таблице.

Спартак Нч
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