Бывшего главу «Спартака-Нальчик» оправдали по делу о хищении средств из бюджета

Как сообщает «Интерфакс», после оглашения приговора Белимготов был освобождён из-под домашнего ареста. Белимготов подозревался в хищении в 2008—2011 годах более 85 млн рублей из республиканского бюджета, якобы использованных на реконструкцию и ремонт спортивных объектов «Спартака-Нальчик».



В настоящее время «Спартак-Нальчик» выступает в первенстве Футбольной национальной лиги, где занимает 15-е место в турнирной таблице.