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7 февраля 2017, 14:30 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Работы по укладке поля на стадионе «Динамо» планируют начать весной

Работы по укладке газона на игровое поле стадиона «Динамо» планируется начать весной.

Об этом сегодня сообщил старший вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена Парк» Андрей Перегудов.

«Сейчас уже установлены элементы системы подогрева поля, в скором времени приступим к формированию так называемого “пирога игрового поля”. В конце весны начнём укладывать зелёный газон. Ведётся отделка внутренних помещений, монтаж инженерных и мультимедийных систем», — цитирует Перегудова «Интерфакс».

Перегудов напомнил, что все строительные работы на реконструируемом стадионе «Динамо» будут завершены в этом году, а ввод объекта в эксплуатацию состоится в начале следующего.

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