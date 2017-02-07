Работы по укладке поля на стадионе «Динамо» планируют начать весной

Об этом сегодня сообщил старший вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена Парк» Андрей Перегудов.



«Сейчас уже установлены элементы системы подогрева поля, в скором времени приступим к формированию так называемого “пирога игрового поля”. В конце весны начнём укладывать зелёный газон. Ведётся отделка внутренних помещений, монтаж инженерных и мультимедийных систем», — цитирует Перегудова «Интерфакс».



Перегудов напомнил, что все строительные работы на реконструируемом стадионе «Динамо» будут завершены в этом году, а ввод объекта в эксплуатацию состоится в начале следующего.