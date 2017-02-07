Работы по укладке поля на стадионе «Динамо» планируют начать весной
Работы по укладке газона на игровое поле стадиона «Динамо» планируется начать весной.
Об этом сегодня сообщил старший
«Сейчас уже установлены элементы системы подогрева поля, в скором времени приступим к формированию так называемого “пирога игрового поля”. В конце весны начнём укладывать зелёный газон. Ведётся отделка внутренних помещений, монтаж инженерных и мультимедийных систем», — цитирует Перегудова «Интерфакс».
Перегудов напомнил, что все строительные работы на реконструируемом стадионе «Динамо» будут завершены в этом году, а ввод объекта в эксплуатацию состоится в начале следующего.
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