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7 февраля 2017, 13:23 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Ребко: Если «Луч-Энергия» не выплатит долги, мы не полетим на второй сбор

Полузащитник «Луча-Энергии» Алексей Ребко рассказал о финансовой ситуации в клубе и о возможном бойкоте второго тренировочного сбора дальневосточной команды.

«Футболисты хотят бойкотировать второй сбор команды из-за долгов по зарплате. Мы уже устали терпеть и сидеть без зарплаты. Договорились доработать оставшиеся три дня и просто разъехаться по домам. Это если найдут нам билеты. Пока ни у кого из игроков нет обратных билетов.

Руководство клуба только обещает. Нам говорили, что выплатят деньги перед Новым годом, но до сих пор мы ничего не увидели, все молчат. Нам должны за последние четыре месяца, премиальные за прошлый сезон и за половину этого сезона.

Сейчас мы планируем дотренироваться последние три дня. Затем вернуться домой и не ехать на второй сбор, если не выплатят долгов. Мы решили, что если денег не будет, то на второй сбор не полетим", — сказал Ребко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

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«Луч-Энергия» намерен бойкотировать второй сбор команды в Турции

Как стало известно порталу OneDivision.ru, футболисты «Луч-Энергии» в связи с невыплатами заработной платы за 4 месяца, премиями за сезон 2015/16, а также за первую часть текущего сезона 2016/17, намерены бойкотировать второй сбор команды, намеченный с 16 февраля по 6 марта в Турции.
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