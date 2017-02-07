Евгений Муравьев: «Динамо» не исключает амбиции участвовать в еврокубках
Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев подчеркнул в интервью телеканалу «Россия 24», что руководство клуба решило проблему финансирования на ближайшее время. По его словам, клуб не утратил амбиции выступления в еврокубках.
— Наиболее сложный период прошел, — подчеркнул Муравьев. — Последние дни декабря мы смогли найти решение. Договорились с банком ВТБ. В будущее смотрим с оптимизмом. Надеемся, что этот финансовый год будет успешным. Стратегические планы определены: мы ориентируемся на молодежь.
— Продолжит ли Юрий Калитвинцев работу в
— Надо прежде всего достигнуть этого — выхода в
— Болельщиков интересует, насколько стабильно финансирование, и какова ситуация со стадионом.
— У «Динамо» был бюджет, сопоставимый с лидерами
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