Евгений Муравьев: «Динамо» не исключает амбиции участвовать в еврокубках

— Наиболее сложный период прошел, — подчеркнул Муравьев. — Последние дни декабря мы смогли найти решение. Договорились с банком ВТБ. В будущее смотрим с оптимизмом. Надеемся, что этот финансовый год будет успешным. Стратегические планы определены: мы ориентируемся на молодежь.

— Продолжит ли Юрий Калитвинцев работу в премьер-лиге?

— Надо прежде всего достигнуть этого — выхода в премьер-лигу. У нас сложились комфортные отношения. Они выстроены с перспективой не только для игры в ФНЛ, но и в премьер-лиге.

— Болельщиков интересует, насколько стабильно финансирование, и какова ситуация со стадионом.