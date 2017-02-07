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7 февраля 2017, 12:01 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Евгений Муравьев: «Динамо» не исключает амбиции участвовать в еврокубках

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев подчеркнул в интервью телеканалу «Россия 24», что руководство клуба решило проблему финансирования на ближайшее время. По его словам, клуб не утратил амбиции выступления в еврокубках.

— Наиболее сложный период прошел, — подчеркнул Муравьев. — Последние дни декабря мы смогли найти решение. Договорились с банком ВТБ. В будущее смотрим с оптимизмом. Надеемся, что этот финансовый год будет успешным. Стратегические планы определены: мы ориентируемся на молодежь.

— Продолжит ли Юрий Калитвинцев работу в премьер-лиге?

— Надо прежде всего достигнуть этого — выхода в премьер-лигу. У нас сложились комфортные отношения. Они выстроены с перспективой не только для игры в ФНЛ, но и в премьер-лиге.

— Болельщиков интересует, насколько стабильно финансирование, и какова ситуация со стадионом.

— У «Динамо» был бюджет, сопоставимый с лидерами премьер-лиги, но клуб вылетел в ФНЛ. Бюджет — это не показатель уровня. Амбиции? Сегодня — это первое место ФНЛ. В целом амбиции участвовать в еврокубках мы не исключаем. Что касается стадиона, то 22 октября в день рождения Льва Яшина планируем провести тестовый матч.

Динамо М
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