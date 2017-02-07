Андрей Гордеев: «СКА-Хабаровск» не должен бояться выхода в Премьер-лигу
Главный тренер «СКА-Хабаровск» Андрей Гордеев, заключивший контракт с клубом в январе этого года, подчеркнул, что принял предложение возглавить команду после пяти минут разговора. Он также отметил, что футболисты не должны бояться выхода в
премьер-лигу.
— Предложение было неожиданным, но я не раздумывал, — сказал Гордеев. — Пожали руки уже через пять минут после начала разговора. Я понимал на что иду.
— Самюэль Это’О встречался с игроками вашей команды на сборе в Турции. Помогло ли это для настроя команды, повысило ли ваш авторитет?
— Это помогло. Он сказал напутственные слова ребятам. Такие встречи нужны. В них нет пафоса и глубокого смысла. Хотя и мне она
— Задача выхода в
— Задача — не надо бояться
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