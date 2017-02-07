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7 февраля 2017, 11:24 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Андрей Гордеев: «СКА-Хабаровск» не должен бояться выхода в Премьер-лигу

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Андрей Гордеев, заключивший контракт с клубом в январе этого года, подчеркнул, что принял предложение возглавить команду после пяти минут разговора. Он также отметил, что футболисты не должны бояться выхода в премьер-лигу.

— Предложение было неожиданным, но я не раздумывал, — сказал Гордеев. — Пожали руки уже через пять минут после начала разговора. Я понимал на что иду. Какие-то моменты решали уже в процессе.

— Самюэль Это’О встречался с игроками вашей команды на сборе в Турции. Помогло ли это для настроя команды, повысило ли ваш авторитет?

— Это помогло. Он сказал напутственные слова ребятам. Такие встречи нужны. В них нет пафоса и глубокого смысла. Хотя и мне она что-то дала. В основном это для популяризации.

— Задача выхода в премьер-лигу стоит перед командой?

— Задача — не надо бояться премьер-лиги. Все говорят, что нужны финансовые вливания. Об этом пусть думают финансисты. У нас — команда. Хороший коллектив нужно беречь.

СКА-Хабаровск
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