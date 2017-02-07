Андрей Гордеев: «СКА-Хабаровск» не должен бояться выхода в Премьер-лигу

— Предложение было неожиданным, но я не раздумывал, — сказал Гордеев. — Пожали руки уже через пять минут после начала разговора. Я понимал на что иду. Какие-то моменты решали уже в процессе.

— Самюэль Это’О встречался с игроками вашей команды на сборе в Турции. Помогло ли это для настроя команды, повысило ли ваш авторитет?

— Это помогло. Он сказал напутственные слова ребятам. Такие встречи нужны. В них нет пафоса и глубокого смысла. Хотя и мне она что-то дала. В основном это для популяризации.

— Задача выхода в премьер-лигу стоит перед командой?