«Нефтехимик» одержал волевую победу над «Иртышом»
6-го февраля футболисты «Нефтехимика» провели свой второй матч второго этапа
учебно-тренировочного сбора в Турции, противником выступил павлодарский «Иртыш».
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — Иртыш (Казахстан) — 3:2 (0:1).
Голы: Воронкин (60), Кортава (62 — с пенальти), Матяш (74).
«Нефтехимик» 1-й тайм: Книга, Ситдиков, Тараканов, Морозов (Кобахидзе, 30), Сурков, Маляка, Куган, Давлатов, Гелоян, Бабырь, Галиакберов.
«Нефтехимик» 2-й тайм: Книга, Корнилов, Тараканов (Морозов, 52), Кобахидзе, Пытлев, Петролай, Куган (Замалиев, 55), Воронкин, Муллин, Матяш, Кортава.
Заключительный матч подопечные Юрия Уткульбаева проведут 10-го февраля. Соперником нашего клуба выступит македонская «Академия Пандева».
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