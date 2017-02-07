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7 февраля 2017, 1:08 | Футбол: Первый дивизион | Спорт-Экспресс

Сегодня Черевченко официально возглавит «Балтику»

Совет директоров «Балтики», как и предполагал «СЭ», утвердил на посту гендиректора Тимура Лепсаю.

Совет директоров калининградского клуба как и предполагал СЭ утвердил на посту <span class=error>гендиректора</span> Тимура <span class=error>Лепсаю</span>. Увеличить
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— Главная задача, которая стоит перед нами, — сохранить прописку в ФНЛ, — сказал Лепсая в разговоре с корреспондентом «СЭ».

С 2003 по 2006 год он работал начальником спортивного отдела раменского «Сатурна», с 2005 года занимается консалтинговой деятельностью в области футбола.

Как стало известно «СЭ», спортивным директором калининградцев будет назначен Кирилл Котов, занимавший аналогичную должность в «Локомотиве». А во вторник к работе на посту главного тренера приступит Игорь Черевченко, в начале этого сезона покинул «Локо». В его штаб войдут Владислав Тихонов (специалист по работе с вратарями) и Валерий Климов.

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Гендиректор «Балтики»: уже начали переговоры с известными футболистами

Гендиректор «Балтики»: уже начали переговоры с известными футболистами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Иван Скиртач/. Калининградская «Балтика» начала переговоры с игроками, известными по выступлениям не только в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), но и в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Об этом ТАСС сообщил новый генеральный директор клуба Тимур Лепсая.
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