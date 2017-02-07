Сегодня Черевченко официально возглавит «Балтику»
Совет директоров «Балтики», как и предполагал «СЭ», утвердил на посту гендиректора Тимура Лепсаю.
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Видимо, что-то случилось...
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— Главная задача, которая стоит перед нами, — сохранить прописку в ФНЛ, — сказал Лепсая в разговоре с корреспондентом «СЭ».
С 2003 по 2006 год он работал начальником спортивного отдела раменского «Сатурна», с 2005 года занимается консалтинговой деятельностью в области футбола.
Как стало известно «СЭ», спортивным директором калининградцев будет назначен Кирилл Котов, занимавший аналогичную должность в «Локомотиве». А во вторник к работе на посту главного тренера приступит Игорь Черевченко, в начале этого сезона покинул «Локо». В его штаб войдут Владислав Тихонов (специалист по работе с вратарями) и Валерий Климов.
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