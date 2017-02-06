«Луч-Энергия» намерен бойкотировать второй сбор команды в Турции
Как стало известно порталу OneDivision.ru, футболисты «Луч-Энергии» в связи с невыплатами заработной платы за 4 месяца, премиями за сезон 2015/16, а также за первую часть текущего сезона 2016/17, намерены бойкотировать второй сбор команды, намеченный с 16 февраля по 6 марта в Турции.
Как сообщает источник в клубе, на данный момент
Кроме того, до сих пор нет определенности по отъезду игроков домой после окончания первого сбора, который «Луч» сейчас проводит в Турции — руководство предложило футболистам лететь к своим семьям за свой счет.
«Тренеры детской футбольной школы “Луч-Энергия” с начала этой недели не выходят на работу в связи с многочисленными не выплатами заработной платы» — утверждает источник — «Обещания руководителей клуба о скорейших выплатах заработной платы и премий не выполняются. На все вопросы руководство команды не может дать ясных ответов».
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