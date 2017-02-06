«Луч-Энергия» намерен бойкотировать второй сбор команды в Турции

Как сообщает источник в клубе, на данный момент из-за отсутствия финансов, у команды нет необходимых медикаментов и футболистам, получившим травмы, нет возможности сделать обследование и поставить точный диагноз для начала лечения.

Кроме того, до сих пор нет определенности по отъезду игроков домой после окончания первого сбора, который «Луч» сейчас проводит в Турции — руководство предложило футболистам лететь к своим семьям за свой счет.

«Тренеры детской футбольной школы “Луч-Энергия” с начала этой недели не выходят на работу в связи с многочисленными не выплатами заработной платы» — утверждает источник — «Обещания руководителей клуба о скорейших выплатах заработной платы и премий не выполняются. На все вопросы руководство команды не может дать ясных ответов».