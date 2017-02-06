Евгений Осипов: «Мордовия» приложит максимум усилий, чтобы подняться выше в таблице

«Мы все после отпуска, все готовятся с огромным желанием. По силам сохранить прописку в ФНЛ? Мы постараемся, приложим максимум усилий, чтобы не только выбраться из подвала турнирной таблицы, но и подняться как можно выше. У нас очень хорошая, опытная команда. Будем стараться. Думаю, что всё наладится. Трудно сказать, чего не хватило осенью. Во второй части сезона будем стараться исправить ситуацию», — сказал Осипов в беседе с пресс-службой клуба.

После 24 туров «Мордовия» занимает 18-е место, в пяти очках от 15-й строчки, которая даёт право остаться в ФНЛ.