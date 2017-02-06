Тимур Лепсая стал гендиректором ФК «Балтика»

«По итогам выступления “Балтики” в Футбольной национальной лиги сезона-2016/17 советом директоров были приняты кадровые решения по укреплению руководящего и игрового состава. На совещании согласована кандидатура Тимура Лепсая на пост генерального директора клуба», — говорится в сообщении.

«Главная задача, поставленная перед командой — сохранить прописку в ФНЛ. Цель непростая, но поскольку правительство во главе с Антоном Алихановым проявляет огромный интерес и деятельное участие в судьбе клуба, мы приложим максимум усилий и сделаем все, чтобы калининградцы не остались без большого футбола», — отметил Лепсая.

Новый гендиректор «Балтики» также сообщил, что в настоящее время для укрепления игрового состава идут переговоры с рядом сильных футболистов.

Лепсая окончил Государственный университет управления. В должности начальника спортивного отдела работал в футбольном клубе «Сатурн». Возглавлял консалтинговое агентство Innovation Sports Technologies.

После 24 туров текущего чемпионата ФНЛ «Балтика» с 17 очками занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице.