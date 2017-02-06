Красно-зеленая Балтика. В Калининграде строят свой «Локомотив»?
«Балтику» может возглавить
экс-главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко. И он не единственный человек из «Локо», кто может оказаться в клубе.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Накануне сообщалось, что президентом «Балтики» может стать Ольга Смородская. Правда, она эту информацию опровергает. А вот приход в клуб
— Прошло совещание, в котором приняли участие Котов и Лепсая. Черевченко в Калининграде пока нет. Вечером в понедельник состоится совет директоров клуба, на котором будет принято решение (о назначении), — сообщил ТАСС
Если в Калининграде и вправду думают о таких переменах, видимо, рассчитывают поднять клуб на более высокое место, нежели то, на котором «Балтика» находится сейчас. А именно — на предпоследнем, 17-м, в ФНЛ.
В Калининграде уже давно собираются замахнуться на элитный дивизион, где «Балтика»
Ситуация у «Балтики» сложная. После 24 туров команду Игоря Захаряка плотно засосало на дно — до спасительного 15 места, откуда не вылетают в ПФЛ, 10 очков. Выправлять ситуацию, видимо, призваны сразу несколько опытных людей из РФПЛ.
Кроме того, приглашение новых лиц в клуб небезосновательно: скоро руководство «Балтики» может смениться. А за ним и курс. И связаны эти перемены якобы с потенциальным новым инвестором, который может помочь клубу в результате проходящих сейчас переговоров.
Инвестор может серьезно помочь команде не столько в этом, сколько в следующем сезоне. Главное — сохранить место в ФНЛ, а в следующем сезоне пробиваться в РФПЛ.
Вряд ли Черевченко и компания согласятся на работу с аутсайдером лиги без гарантий (хотя и гарантия, как известно — не всегда гарантия). Сложно представить, что Котову не выделят бюджет на трансферы, а Черевченко предложат работать с тем составом, что есть сейчас. Это касается и спонсора. Инвестор готов поверить в мечту, в клуб, в идею, если над ее реализацией будут работать известные специалисты. Например, Черевченко с Котовым.
Прогнозы вот какие.
Вариант первый. В клуб приходят Котов, Черевченко, Лепсая. Покупаются новые игроки,
Вариант второй. В клуб приходят Котов, Черевченко, Лепсая.
Вариант третий. Как в армавирском «Торпедо». Приходят Котов, Черевченко и Лепсая, что никак не сказывается на результатах. Задача сохранения прописки в ФНЛ проваливается. Клуб вылетает в ПФЛ. Все трое покидают «Балтику». Инвестор — тоже.
Ренессанс «Балтики» на багаже «Локомотива» — штука интересная. Под амбициозный (по меркам региона) проект
Только бери и делай. А мы понаблюдаем.
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