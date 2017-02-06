Гендиректором «Балтики» станет Тимур Лепсая

Совет директоров, на котором будет принят ряд кадровых решений, состоится сегодня в 16 часов.

Тимур Лепсая с 2003 по 2006 годы работал начальником спортивного отдела подмосковного футбольного клуба «Сатурн», с 2005 года занимается консалтинговой деятельностью в области футбола, в том числе разработкой стратегий клубов, консультированием клубного менеджмента и игроков, в настоящее время является президентом консалтингового агентства Innovation Sports Technologies.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о возможном назначении на пост президента калининградского клуба футбольного функционера Ольги Смородской. Позже Смородская данную информацию опровергла.