Гендиректором «Балтики» станет Тимур Лепсая
Генеральным директором футбольного клуба «Балтика» станет Тимур Лепсая, сообщает источник «Нового Калининграда.Ru», близкий к региональному правительству.
Совет директоров, на котором будет принят ряд кадровых решений, состоится сегодня в 16 часов.
Тимур Лепсая с 2003 по 2006 годы работал начальником спортивного отдела подмосковного футбольного клуба «Сатурн», с 2005 года занимается консалтинговой деятельностью в области футбола, в том числе разработкой стратегий клубов, консультированием клубного менеджмента и игроков, в настоящее время является президентом консалтингового агентства Innovation Sports Technologies.
Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о возможном назначении на пост президента калининградского клуба футбольного функционера Ольги Смородской. Позже Смородская данную информацию опровергла.
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