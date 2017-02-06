«Зенит-2» завершил выступление на турнире МРО «Северо-Запад»

Основное время закончилось со счетом — 1:1. Забитым мячом в составе «Зенита"-2 отметился Гапонов. В серии послематчевых пенальти команда Владислава Радимова уступила со счетом 2:3.

Завершив выступление на турнире МРО «Северо-Запад», петербуржцы продолжили подготовку к сезону. До 10-го февраля команда будет тренироваться на базе в Удельном парке, а затем отправится на Кипр и примет участие в Кубке ФНЛ.