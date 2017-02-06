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6 февраля 2017, 14:29 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Зенит-2» завершил выступление на турнире МРО «Северо-Запад»

В матче за пятое место сине-бело-голубые проиграли «Юниору» в серии послематчевых пенальти.

Основное время закончилось со счетом — 1:1. Забитым мячом в составе «Зенита"-2 отметился Гапонов. В серии послематчевых пенальти команда Владислава Радимова уступила со счетом 2:3.

Завершив выступление на турнире МРО «Северо-Запад», петербуржцы продолжили подготовку к сезону. До 10-го февраля команда будет тренироваться на базе в Удельном парке, а затем отправится на Кипр и примет участие в Кубке ФНЛ.

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