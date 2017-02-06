ФК «Балтика» подтвердил информацию о переговорах с тренером Черевченко
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Балтика» ведет переговоры с тренером Игорем Черевченко. Об этом ТАСС сообщил
пресс-атташе калининградской команды Сергей Кандалов.
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В воскресенье портал «Спортбокс» сообщил, что в «Балтику» могут прийти Черевченко, а также Ольга Смородская и Кирилл Котов, которые все вместе работали до августа прошлого года в «Локомотиве».
«На данный момент происходит совещание руководства клуба и области, в котором участвует Черевченко. На данный момент это вся конкретная информация», — сообщил Кандалов.
Котов отказался комментировать ситуацию. Комментарии Смородской и руководства региона получить пока не удалось.
По информации ТАСС, в калининградском клубе может смениться руководство, если региону удастся положительно завершить переговоры с потенциально новым крупным спонсором для клуба, которые сейчас ведутся.
Калининград — один из городов, которому в 2018 году предстоит принять матчи чемпионата мира. «Балтика» выступает в чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ). После 24 туров текущего чемпионата команда с 17 очками занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице.
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