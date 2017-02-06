Кипрский сбор «Кубани» набирает ход

Подъем в 7:30, медосмотр, завтрак, и уже в начале десятого по местному времени (оно, к слову, на час отстает от московского) оформленный в кубанских цветах автобус выруливает со стоянки отеля в направлении тренировочного поля.

Утренняя тренировка в воскресенье, как и в ходе стартового — турецкого — сбора в большей степени была посвящена работе над физическими кондициями. После интенсивной разминки и «квадратов» игроки перешли непосредственно к беговым упражнениям, выполнив значительное количество серий, содержавших ускорения различной степени интенсивности. «Питьевая» пауза и следом — как резюме всего занятия — «позиционный» квадрат на четверть поля с различными тактическими заданиями.

На вечерней тренировке гораздо больше времени было уделено работе с мячом: после разминки и «школы» команда сыграла двусторонний матч на поле уменьшенных размеров. В красных манишках на этот раз оказались футболисты, выходившие в стартовом составе на игру против «Дунава» (Арсена Хубулова заменил Артем Щадин), команда «желтых» была представлена более молодой порослью. Поначалу в споре «желтых» и «красных» завязывался весьма нетривиальный сценарий: пропустив первой (отличился Владимир Лобкарев), «молодежь» усилиями Завезена и «стрельнувшего» дублем Майровича трижды поразила ворота соперника, уйдя на перерыв с комфортным преимуществом. Однако на этом интрига была исчерпана: во втором тайме «опыт» взял свое, пять раз отправив мяч в сетку ворот Николая Москаленко — 6:3 в пользу красных. Завершилась тренировка серией изометрических упражнений и обязательной растяжкой.