Милевский: Поскольку я играю в России, вернуться в сборную Украины будет тяжело

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Футболист считает, что получить приглашение в национальную команду будет непросто, так как он играет в России.



«В сборную тяжело будет вернуться, поскольку я играю в России, а из России сейчас никого не приглашают», — цитирует Милевского «Динамомания».



В нынешнем сезоне Артём Милевский принял участие в 8 матчах ФНЛ (два в основном составе), но результативными действиями не отметился. Последний раз 32-летний Милевский вызывался в сборную 16 октября 2012 года.