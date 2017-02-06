Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/28674263/
6 февраля 2017, 11:14 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Милевский: Поскольку я играю в России, вернуться в сборную Украины будет тяжело

Нападающий «Тосно» Артём Милевский оценил шансы на возможное возвращение в сборную Украины.

Нападающий <span class=error>Тосно</span> Артём <span class=error>Милевский</span> оценил шансы на возможное возвращение в сборную Украины. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Футболист считает, что получить приглашение в национальную команду будет непросто, так как он играет в России.

«В сборную тяжело будет вернуться, поскольку я играю в России, а из России сейчас никого не приглашают», — цитирует Милевского «Динамомания».

В нынешнем сезоне Артём Милевский принял участие в 8 матчах ФНЛ (два в основном составе), но результативными действиями не отметился. Последний раз 32-летний Милевский вызывался в сборную 16 октября 2012 года.

Сборная Украины
Новости Матчи Состав Статистика
Тосно
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России