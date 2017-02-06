Милевский: Поскольку я играю в России, вернуться в сборную Украины будет тяжело
Нападающий «Тосно» Артём Милевский оценил шансы на возможное возвращение в сборную Украины.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Футболист считает, что получить приглашение в национальную команду будет непросто, так как он играет в России.
«В сборную тяжело будет вернуться, поскольку я играю в России, а из России сейчас никого не приглашают», — цитирует Милевского «Динамомания».
В нынешнем сезоне Артём Милевский принял участие в 8 матчах ФНЛ (два в основном составе), но результативными действиями не отметился. Последний раз 32-летний Милевский вызывался в сборную 16 октября 2012 года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter