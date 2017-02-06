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6 февраля 2017, 11:11 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Участник громкого скандала на Украине тренируется с «Волгарём»

Украинский полузащитник Игорь Калинин находится в расположении «Волгаря» и принимает участие в товарищеских матчах, сообщает пресс-служба астраханского клуба.

Украинский полузащитник Игорь Калинин находится в расположении Волгаря и принимает участие в товарищеских матчах сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> астраханского клуба. Увеличить
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Калинин является участником громкого скандала о договорных матчах на Украине. 21-летнему игроку даже пришлось проходить проверку на полиграфе. Последним клубом Игоря была «Зирка». Он родился в Керчи и является воспитанником «Ильичёвца».

«Волгарь» проводит сбор в Турции. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице ФНЛ.

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