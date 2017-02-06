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6 февраля 2017, 11:01 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Смородская может занять пост президента «Балтики»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская вскоре может занять аналогичный пост в калининградской «Балтике».

В настоящее время генеральный директор балтийцев Вениамин Вожжов в срочном порядке вызван из Сочи, где команда проводит сборы, в Калининград для проведения переговоров с руководством региона по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что главным тренером «Балтики» может стать Игорь Черевченко, а спортивным директором — Кирилл Котов. Оба специалиста известны по работе в «Локомотиве» как раз под руководством Смородской.

После 24 туров «Балтика» занимает 19-е место в турнирной таблице ФНЛ, отставая от спасительной 15-й строчки на 10 очков.

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