Смородская может занять пост президента «Балтики»

В настоящее время генеральный директор балтийцев Вениамин Вожжов в срочном порядке вызван из Сочи, где команда проводит сборы, в Калининград для проведения переговоров с руководством региона по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что главным тренером «Балтики» может стать Игорь Черевченко, а спортивным директором — Кирилл Котов. Оба специалиста известны по работе в «Локомотиве» как раз под руководством Смородской.

После 24 туров «Балтика» занимает 19-е место в турнирной таблице ФНЛ, отставая от спасительной 15-й строчки на 10 очков.