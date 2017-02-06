ФК «Динамо» погасил задолженность по зарплате перед Павлом Погребняком
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Московское «Динамо» погасило задолженность по зарплате перед нападающим Павлом Погребняком. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор футбольного клуба Евгений Муравьев.
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В декабре палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) наложила на «Динамо» запрет на регистрацию новых игроков за долги по зарплате перед защитником Виталием Дьяковым, полузащитником Игорем Денисовым и Погребняком. 2 февраля РФС объявил, что производство по делам Дьякова и Денисова завершено, так как клуб с ними расплатился, а вот по делу Погребняка продолжается —
«Запрет будет снят, как только мы решим некоторые спорные моменты, связанные с Павлом Погребняком. Что же касается долгов по зарплате, то они погашены, в том числе и перед Погребняком», — сказал Муравьев.
Погребняк перешел в «Динамо» в августе 2015 года. В нынешнем сезоне 33-летний форвард провел четыре матча — три в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), один в Кубке России — и не забил ни одного мяча.
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