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6 февраля 2017, 10:48 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

ФК «Динамо» погасил задолженность по зарплате перед Павлом Погребняком

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Московское «Динамо» погасило задолженность по зарплате перед нападающим Павлом Погребняком. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор футбольного клуба Евгений Муравьев.

Ранее <nobr>бело-голубые</nobr> погасили долги перед Виталием Дьяковым и Игорем Денисовым. Увеличить
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В декабре палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) наложила на «Динамо» запрет на регистрацию новых игроков за долги по зарплате перед защитником Виталием Дьяковым, полузащитником Игорем Денисовым и Погребняком. 2 февраля РФС объявил, что производство по делам Дьякова и Денисова завершено, так как клуб с ними расплатился, а вот по делу Погребняка продолжается — из-за задолженности по зарплате за ноябрь 2016 года. Также палата постановила, что «Динамо» обязано выплатить Погребняку проценты за задержку заработной платы.

«Запрет будет снят, как только мы решим некоторые спорные моменты, связанные с Павлом Погребняком. Что же касается долгов по зарплате, то они погашены, в том числе и перед Погребняком», — сказал Муравьев.

Погребняк перешел в «Динамо» в августе 2015 года. В нынешнем сезоне 33-летний форвард провел четыре матча — три в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), один в Кубке России — и не забил ни одного мяча.

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