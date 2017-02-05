Черевченко возглавит «Балтику», в клуб также придёт Котов

Вместе с ним в клуб из Калининграда придёт бывший спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов, сообщает на своей странице в «Твиттере» журналист Артур Каратай.



После 24 туров «Балтика» занимает 19-е место в турнирной таблице ФНЛ, отставая от спасительной 15-й строчки на 10 очков.