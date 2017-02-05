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5 февраля 2017, 19:02 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Черевченко возглавит «Балтику», в клуб также придёт Котов

Игорь Черевченко, покинувший должность главного тренера «Локомотива» в августе 2016 года, близок к тому, чтобы возглавить «Балтику».

Вместе с ним в клуб из Калининграда придёт бывший спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов, сообщает на своей странице в «Твиттере» журналист Артур Каратай.

После 24 туров «Балтика» занимает 19-е место в турнирной таблице ФНЛ, отставая от спасительной 15-й строчки на 10 очков.

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