Черевченко возглавит «Балтику», в клуб также придёт Котов
Игорь Черевченко, покинувший должность главного тренера «Локомотива» в августе 2016 года, близок к тому, чтобы возглавить «Балтику».
Вместе с ним в клуб из Калининграда придёт бывший спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов, сообщает на своей странице в «Твиттере» журналист Артур Каратай.
После 24 туров «Балтика» занимает 19-е место в турнирной таблице ФНЛ, отставая от спасительной 15-й строчки на 10 очков.
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