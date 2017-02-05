Гендиректор: Объем финансирования «Динамо» не нарушает принципов финансового fair play

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Согласно сайту госзакупок, ВТБ в январе выделил Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу (ВФСО) «Динамо» спонсорский вклад в размере 10,62 млрд рублей, рассчитанный до 31 декабря 2019 года. На вопрос, какая часть данной суммы приходится на футбольный клуб, Муравьев ответил: «Для лучшего понимания вопроса хотел бы уточнить, что упомянутая сумма спонсорского вклада включает в себя, во-первых, НДС, во-вторых, рассчитана на три года, а в- третьих, предусматривает и финансирование деятельности как хоккейного клуба “Динамо”, так и обширного списка мероприятий, проходящих в ВФСО “Динамо”. В целом могу сказать, что объем финансирования футбольного клуба позволяет сохранять статус генерального спонсора ВТБ и не нарушает принципов финансового fair play».

УЕФА в июне 2015 года отстранил «Динамо» от участия в Лиге Европы сезона-2015/16 за нарушение правил финансового fair play. Основной претензией УЕФА было превышение рыночной стоимости контракта, заключенного между «Динамо» и ВТБ, который по факту являлся владельцем клуба. Убытки клуба в период с 2012 по 2014 год составили €302 млн, а, согласно правилам УЕФА, совокупный убыток за три года не должен был превышать €45 млн.

ВТБ приобрел 74,99% акций ФК «Динамо» в 2009 году. После исключения клуба из еврокубков было объявлено о запуске процесса передачи контрольного пакета акций Центральному совету «Динамо». Договоренность между ВТБ и ЦС «Динамо» была достигнута в конце декабря 2016 года, и вскоре сделка была завершена.

«Официальное предложение со стороны ВТБ было получено только в конце 2016 года, почему этого предложения не было раньше, я ответить не могу, — отметил Муравьев. — Соответственно, было созвано заседание президиума Центрального совета “Динамо”, затем еще одно, которое и решило судьбу этого пакета».

«Решение это было трудным, но оно было принято после тщательного анализа последствий такого шага для Общества и клуба», — сказал гендиректор «Динамо».

Бюджет позволяет выступить в РФПЛ лучше, чем в сезоне-2015/16

Муравьев отметил, что в ситуации, когда ЦС «Динамо» стал основным акционером клуба, он видит главный плюс в принятии взвешенных решений, подкрепленных реальными документами. «Взяв на себя ответственность за судьбу футбольного “Динамо”, Общество обеспечивает его средствами, не находится в стороне от принятия системных решений и не увеличивает ни долговой, ни кредитной нагрузки. Я считаю, что это уже позитивный сдвиг. Он стал возможным только благодаря авторитету председателя ВФСО (Владимира Стржалковского), его ответственному и реалистичному подходу ко всем аспектам деятельности клуба и Общества», — сказал собеседник ТАСС.

По итогам сезона-2015/16 «Динамо» впервые в истории покинуло высший дивизион. В первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2016/17 бело-голубые занимают первое место, опережая ближайшего преследователя «Тосно» на пять очков. Турнир возобновится в марте. По словам Муравьева, бюджета клуба вполне хватит для достойного выступления в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«Запланированного бюджета на следующий год будет вполне достаточно, чтобы выступить лучше, чем в сезоне вылета из РФПЛ, — сказал гендиректор клуба. — Более того, как говорил председатель Общества “Динамо” Владимир Стржалковский, наш бюджет значительно выше многих команд элитного дивизиона. В нашей футбольной истории немало примеров, когда команды с очень скромным бюджетом занимали места, дающие право играть в еврокубках. Однако пока наша задача — выйти в РФПЛ».

На вопрос, есть ли крупные компании, которые заинтересованы в спонсировании ФК «Динамо», Муравьев ответил: «Все прекрасно понимают, какая непростая экономическая ситуация сложилась на данный момент в стране — тяжело приходится всем, в том числе и крупному бизнесу. Спорт у нас непривлекателен с точки зрения прибыли, чтобы крупные компании выстраивались к нам в очередь, нет механизмов государственного стимулирования меценатства и благотворительности, поэтому и очереди на спонсорство у нас нет. Безусловно, ФК “Динамо” и Общество “Динамо” работают в этом направлении. Тем не менее, сдвиги есть, но они небольшие, чтобы могли похвастаться этим; а список этих спонсоров вы всегда сможете увидеть, придя на игру — мы же рекламируем наших спонсоров».