Александр Кутьин: Квартет форвардов «Тосно» не затерялся бы и в РФПЛ

— Я действую на острие атаки, а Артём Милевский — немножко в оттяжке. Наш тандем напоминает мне связку в тульском «Арсенале» с Евгением Савиным — очень похоже играли. Но не стоит забывать и наших бомбардиров этого года — и Антон Заболотный, и Евгений Марков, когда подлечат болячки, должны принести немало пользы. Вообще, считаю наш квартет самым сильным в ФНЛ, он не затерялся бы и в Премьер-Лиге,.

В 24 матчах ФНЛ «Тосно» забил 42 мяча и лидирует в лиге по этому показателю.