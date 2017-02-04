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4 февраля 2017, 20:17 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Александр Кутьин: Квартет форвардов «Тосно» не затерялся бы и в РФПЛ

Нападающий «Тосно» Александр Кутьин выразил мнение, что линия атаки в его команде является сильнейшей в ФНЛ.

— Я действую на острие атаки, а Артём Милевский — немножко в оттяжке. Наш тандем напоминает мне связку в тульском «Арсенале» с Евгением Савиным — очень похоже играли. Но не стоит забывать и наших бомбардиров этого года — и Антон Заболотный, и Евгений Марков, когда подлечат болячки, должны принести немало пользы. Вообще, считаю наш квартет самым сильным в ФНЛ, он не затерялся бы и в Премьер-Лиге,.

В 24 матчах ФНЛ «Тосно» забил 42 мяча и лидирует в лиге по этому показателю.

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