Александр Кутьин: Квартет форвардов «Тосно» не затерялся бы и в РФПЛ
Нападающий «Тосно» Александр Кутьин выразил мнение, что линия атаки в его команде является сильнейшей в ФНЛ.
— Я действую на острие атаки, а Артём Милевский — немножко в оттяжке. Наш тандем напоминает мне связку в тульском «Арсенале» с Евгением Савиным — очень похоже играли. Но не стоит забывать и наших бомбардиров этого года — и Антон Заболотный, и Евгений Марков, когда подлечат болячки, должны принести немало пользы. Вообще, считаю наш квартет самым сильным в ФНЛ, он не затерялся бы и в Премьер-Лиге,.
В 24 матчах ФНЛ «Тосно» забил 42 мяча и лидирует в лиге по этому показателю.
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