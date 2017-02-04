«Мордовия» проведёт первый контрольный матч 8 февраля
В среду, 8 февраля, футболисты «Мордовии» проведут первый контрольный матч.
Соперником подопечных Марата Мустафина будет команда «Кызылташ» (Ялта), сообщает официальный сайт саранского клуба.
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Ранее директор «Мордовии» Алексей Порфененко сообщил «Чемпионату», что руководство погасило задолженности по зарплатам перед футболистами и персоналом клуба.
В таблице Футбольной национальной лиги «Мордовия» после 24 туров располагается на 18-й строчке.
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