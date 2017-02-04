«Мордовия» проведёт первый контрольный матч 8 февраля

Соперником подопечных Марата Мустафина будет команда «Кызылташ» (Ялта), сообщает официальный сайт саранского клуба.



«Мордовия» проводит в Крыму первый учебно-тренировочный сбор, который продлится до 10 февраля.



Ранее директор «Мордовии» Алексей Порфененко сообщил «Чемпионату», что руководство погасило задолженности по зарплатам перед футболистами и персоналом клуба.

В таблице Футбольной национальной лиги «Мордовия» после 24 туров располагается на 18-й строчке.