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4 февраля 2017, 14:33 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Мордовия» проведёт первый контрольный матч 8 февраля

В среду, 8 февраля, футболисты «Мордовии» проведут первый контрольный матч.

Соперником подопечных Марата Мустафина будет команда «Кызылташ» (Ялта), сообщает официальный сайт саранского клуба.

«Мордовия» проводит в Крыму первый учебно-тренировочный сбор, который продлится до 10 февраля.

Ранее директор «Мордовии» Алексей Порфененко сообщил «Чемпионату», что руководство погасило задолженности по зарплатам перед футболистами и персоналом клуба.

В таблице Футбольной национальной лиги «Мордовия» после 24 туров располагается на 18-й строчке.

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