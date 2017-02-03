Порфененко: «Мордовия» погасила задолженности по зарплатам

«Мордовия» погасила задолженности по зарплатам футболистам и персоналу клуба за четыре месяца с сентября по декабрь, чтобы ничего не мешало им полноценно готовиться ко второй части чемпионата.



С Черышевым ведём переговоры, чтобы найти компромисс и оперативно решить вопрос с выплатой компенсации, — сказал Порфененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.