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3 февраля 2017, 16:56 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Порфененко: «Мордовия» погасила задолженности по зарплатам

Директор «Мордовии» Алексей Порфененко сообщил, что руководство погасило задолженности по зарплатам перед футболистами и персоналом клуба.

«Мордовия» погасила задолженности по зарплатам футболистам и персоналу клуба за четыре месяца с сентября по декабрь, чтобы ничего не мешало им полноценно готовиться ко второй части чемпионата.

С Черышевым ведём переговоры, чтобы найти компромисс и оперативно решить вопрос с выплатой компенсации, — сказал Порфененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

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