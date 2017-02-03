Порфененко: «Мордовия» погасила задолженности по зарплатам
Директор «Мордовии» Алексей Порфененко сообщил, что руководство погасило задолженности по зарплатам перед футболистами и персоналом клуба.
«Мордовия» погасила задолженности по зарплатам футболистам и персоналу клуба за четыре месяца с сентября по декабрь, чтобы ничего не мешало им полноценно готовиться ко второй части чемпионата.
С Черышевым ведём переговоры, чтобы найти компромисс и оперативно решить вопрос с выплатой компенсации, — сказал Порфененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
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