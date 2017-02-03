Гендиректор «Тосно»: Логашов переходит из «Локомотива» как свободный агент
МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболист московского «Локомотива» Арсений Логашов переходит в клуб «Тосно» как свободный агент. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко.
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«Мы договорились с “Локомотивом”, что Логашов переходит к нам как свободный агент. Сегодня будет подписан контракт до конца сезона. Он сможет сыграть в матче Кубка России против “Локомотива” (1 марта в Москве)», — сказал Матюшенко.
Контракт 25-летнего Логашова принадлежал «Локомотиву» с 2013 года. Сезон-2013/14 защитник провел в аренде в «Ростове», затем вернулся в столичный клуб. В составе железнодорожников он сыграл 15 матчей в чемпионате России и пять встреч Кубка страны.
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