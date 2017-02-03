Футбольный «Енисей» потерпел первое поражение в 2017 году
Красноярцы проиграли «Фаставу» из Чехии.
Футболисты «Енисея» провели заключительные матчи на
В первом матче против представителей Азии «Енисей» не испытал особых проблем, победив со счетом 3:1. В составе подопечных Андрея Тихонова забитыми мячами отметились Артур Малоян, Михаил Комков и молодой воспитанник красноярского футбола Максим Руднев.
Во второй игре с «Фаставом» красноярцы в равной борьбе уступили со счетом 1:2. Единственный мяч у «Енисея» забил Андрей Козлов, реализовавший пенальти. Проигрыш чешской команде стал первым для «красно-синих» в этом году.
Следующий сбор «Енисей» проведет на Кипре, где примет участие в традиционном Кубке ФНЛ. Турнир пройдет с 11 по 24 февраля.
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