Футбольный «Енисей» потерпел первое поражение в 2017 году

Футболисты «Енисея» провели заключительные матчи на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперниками «красно-синих» стали «Трактор Сази» из Ирана и чешский клуб «Фастав».

В первом матче против представителей Азии «Енисей» не испытал особых проблем, победив со счетом 3:1. В составе подопечных Андрея Тихонова забитыми мячами отметились Артур Малоян, Михаил Комков и молодой воспитанник красноярского футбола Максим Руднев.

Во второй игре с «Фаставом» красноярцы в равной борьбе уступили со счетом 1:2. Единственный мяч у «Енисея» забил Андрей Козлов, реализовавший пенальти. Проигрыш чешской команде стал первым для «красно-синих» в этом году.

Следующий сбор «Енисей» проведет на Кипре, где примет участие в традиционном Кубке ФНЛ. Турнир пройдет с 11 по 24 февраля.