Борис Ротенберг-старший заявил, что не планирует возвращаться в футбол

Борис Ротенберг в июле 2015 года покинул пост президента ФК «Динамо», чтобы сосредоточиться на других видах деятельности, в том числе связанных со спортом.

«Нет, не думаю», — сказал Ротенберг, улыбаясь, отвечая на вопрос, планирует ли он возвращаться в футбол.