Борис Ротенберг-старший заявил, что не планирует возвращаться в футбол
МОСКВА, 2 фев —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Известный бизнесмен, бывший президент московского футбольного клуба «Динамо» Борис Ротенберг заявил агентству «Р-Спорт», что не думает в будущем возвращаться в футбольный бизнес.
Борис Ротенберг в июле 2015 года покинул пост президента ФК «Динамо», чтобы сосредоточиться на других видах деятельности, в том числе связанных со спортом.
«Нет, не думаю», — сказал Ротенберг, улыбаясь, отвечая на вопрос, планирует ли он возвращаться в футбол.
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