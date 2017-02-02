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2 февраля 2017, 9:47 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Борис Ротенберг-старший заявил, что не планирует возвращаться в футбол

МОСКВА, 2 фев — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Известный бизнесмен, бывший президент московского футбольного клуба «Динамо» Борис Ротенберг заявил агентству «Р-Спорт», что не думает в будущем возвращаться в футбольный бизнес.

Борис Ротенберг в июле 2015 года покинул пост президента ФК «Динамо», чтобы сосредоточиться на других видах деятельности, в том числе связанных со спортом.

«Нет, не думаю», — сказал Ротенберг, улыбаясь, отвечая на вопрос, планирует ли он возвращаться в футбол.

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