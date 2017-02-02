Касьян подписал контракт с «Факелом»

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После улаживания ряда юридических и медицинских формальностей украинец подписал контракт с «Факелом» и уже работает с командой на подготовительном сборе в Сочи.



В составе сибиряков 28-летний форвард принял участие в 12 матчах РФПЛ, при этом забитыми мячами отметиться не успел.