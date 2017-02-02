Касьян подписал контракт с «Факелом»
Нападающий Александр Касьян, который недавно расторг контракт с «Томью», вернулся в «Факел», сообщает
пресс-служба воронежского клуба.
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Видимо, что-то случилось...
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После улаживания ряда юридических и медицинских формальностей украинец подписал контракт с «Факелом» и уже работает с командой на подготовительном сборе в Сочи.
В составе сибиряков 28-летний форвард принял участие в 12 матчах РФПЛ, при этом забитыми мячами отметиться не успел.
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