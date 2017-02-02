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2 февраля 2017, 0:54 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Касьян подписал контракт с «Факелом»

Нападающий Александр Касьян, который недавно расторг контракт с «Томью», вернулся в «Факел», сообщает пресс-служба воронежского клуба.

Нападающий Александр Касьян который недавно расторг контракт с <span class=error>Томью</span> вернулся в Факел сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> воронежского клуба. Увеличить
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После улаживания ряда юридических и медицинских формальностей украинец подписал контракт с «Факелом» и уже работает с командой на подготовительном сборе в Сочи.

В составе сибиряков 28-летний форвард принял участие в 12 матчах РФПЛ, при этом забитыми мячами отметиться не успел.

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