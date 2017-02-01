ФК «Динамо» оплачивает половину зарплаты Игоря Денисова в аренде
Московское «Динамо» оплачивает половину заработной платы футболиста Игоря Денисова, выступающего в аренде в столичном «Локомотиве», заявил агентству «Р-Спорт» председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский.
Денисов перешел из «Динамо» в «Локомотив» на правах аренды в конце лета 2016 года. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.
«Половину (зарплаты Денисову платит «Динамо»). А вторую половину — «Локомотив», — сказал Стржалковский.
Также председатель ВФСО «Динамо» заявил, что, по его сведениям, всю зарплату полузащитнику Алексею Ионову, находящемуся в аренде в московском ЦСКА, платит армейский клуб.
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