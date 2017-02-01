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1 февраля 2017, 19:27 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Стржалковский: Банкротство ФК «Динамо» в ближайшие годы не грозит

Банкротство московскому футбольному клубу «Динамо» в ближайшие годы не грозит, заявил агентству «Р-Спорт» председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский.

В декабре Стржалковский сообщил, что бюджет футбольного клуба планируется сократить более чем на 60%. Позднее ВФСО «Динамо» приняло решение купить у банка ВТБ 74,99% акций ФК «Динамо» за один рубль с учетом условия по подписанию договора о спонсорстве между ВТБ и обществом «Динамо». Сумма спонсорского договора составила 10,62 миллиарда рублей на три года.

«Можно», — сказал Стржалковский, отвечая на вопрос, можно ли говорить, что банкротство клубу в ближайшие годы не грозит.

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