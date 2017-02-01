Нападающий «Металлурга» отправился на сбор с «Химками»

Андрей Титов получил футбольное образование в двух ведущих российских академиях: тольяттинской — имени Юрия Коноплева и московской — «Спартака».

После завершения обучения он перешел во вторую команду самарских «Крыльев Советов», а затем перебрался в подмосковный «Витязь», где также выступал за резервный состав.

На профессиональный уровень нападающий перешел сравнительно недавно, два года назад подписав трудовое соглашение с липецким «Металлургом», выступающим в группе «Центр» ПФЛ. За это время он отправил в ворота соперников 7 мячей в 34-х матчах, включая встречи в рамках Кубка России.