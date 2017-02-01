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1 февраля 2017, 15:59 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Нападающий «Металлурга» отправился на сбор с «Химками»

Еще одним игроком, который пройдет сбор вместе с красно-черными в Турции, помимо защитника Никиты Сергеева, стал Андрей Титов — 20-летний нападающий липецкого «Металлурга», выступающего во втором дивизионе.

Андрей Титов получил футбольное образование в двух ведущих российских академиях: тольяттинской — имени Юрия Коноплева и московской — «Спартака».

После завершения обучения он перешел во вторую команду самарских «Крыльев Советов», а затем перебрался в подмосковный «Витязь», где также выступал за резервный состав.

На профессиональный уровень нападающий перешел сравнительно недавно, два года назад подписав трудовое соглашение с липецким «Металлургом», выступающим в группе «Центр» ПФЛ. За это время он отправил в ворота соперников 7 мячей в 34-х матчах, включая встречи в рамках Кубка России.

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