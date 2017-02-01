Павел Киреенко: Нравится играть с незнакомыми командами

— Павел, команда одержала победу на сборе, с «сухим» счетом, насколько удалось выполнить тренерскую установку на матч?

— Мы рады, что сыграли «на ноль». На первом сборе за две игры пропустили 5 голов, что, конечно, было неприятно. Потом разбирали матчи и сегодня старались не допустить тех ошибок. Особое внимание уделили стандартам, так как больше всего пропускали именно после розыгрыша стандартных положений.

— Какую игру проповедует болгарская команда, можно ли ее сравнить с командами ФНЛ?

— Матч был жестким, соперники шли в жесткие стыки, много фолили. Играть с ними было не так и легко, как, впрочем, и с другими соперниками. Они хорошо взаимодействовали между собой, хорошая команда. Думаю, их можно сравнить с командами, входящими в пятерку лидеров ФНЛ.

— «Тосно» проведет больше игр на этом сборе. А насколько сложно готовиться к новым соперникам, и играть порой с вообще незнакомыми командами?

— Играть с незнакомыми командами нам, безусловно, нравится. Это хороший шанс проверить себя, свой уровень подготовки, так как никогда точно не знаешь, чего ожидать от соперника. Плюс это возможность оценить уровень футбола в разных странах, понять стиль игры различных команд.