Ротенберг заявил, что долг ФК «Динамо» перед ним «никому не мешает»

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«Долг пролонгирован. И он никому не мешает», — сказал Ротенберг.

В сентябре ТАСС стало известно, что «Динамо» должно около €75 млн (примерно 5 млрд рублей) структурам, подконтрольным Ротенбергу, который, будучи президентом клуба, финансировал его займами.

Ротенберг был президентом «Динамо» с 2013 по 2015 год.