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1 февраля 2017, 15:21 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Ротенберг заявил, что долг ФК «Динамо» перед ним «никому не мешает»

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Задолженность московского футбольного клуба «Динамо» перед бизнесменом Борисом Ротенбергом «никому не мешает». Об этом Ротенберг заявил журналистам.

В сентябре ТАСС стало известно что Динамо должно около €75 млн структурам подконтрольным Ротенбергу который будучи президентом клуба финансировал его займами. Увеличить
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«Долг пролонгирован. И он никому не мешает», — сказал Ротенберг.

В сентябре ТАСС стало известно, что «Динамо» должно около €75 млн (примерно 5 млрд рублей) структурам, подконтрольным Ротенбергу, который, будучи президентом клуба, финансировал его займами.

Ротенберг был президентом «Динамо» с 2013 по 2015 год.

В конце декабря Всероссийское физкультурно-спортивное общество (ВФСО) «Динамо» выкупило 74,99% акций футбольного клуба у банка ВТБ. Решение было принято с учетом условия по подписанию договора о спонсорстве между ВТБ и обществом «Динамо» на три года. ВТБ предоставляет обществу вклад для организации и проведения в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года спортивных, физкультурно-массовых и иных мероприятий «Динамо». Размер вклада составляет 10,62 млрд рублей.

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