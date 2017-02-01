Ротенберг заявил, что долг ФК «Динамо» перед ним «никому не мешает»
МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Задолженность московского футбольного клуба «Динамо» перед бизнесменом Борисом Ротенбергом «никому не мешает». Об этом Ротенберг заявил журналистам.
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Видимо, что-то случилось...
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«Долг пролонгирован. И он никому не мешает», — сказал Ротенберг.
В сентябре ТАСС стало известно, что «Динамо» должно около €75 млн (примерно 5 млрд рублей) структурам, подконтрольным Ротенбергу, который, будучи президентом клуба, финансировал его займами.
Ротенберг был президентом «Динамо» с 2013 по 2015 год.
В конце декабря Всероссийское
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