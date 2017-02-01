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1 февраля 2017, 14:26 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

«Барселоне» предложено сыграть на новом стадионе «Динамо» в 2018 году

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Испанскому футбольному клубу «Барселона» отправлен запрос на проведение товарищеского матча с «Динамо» в 2018 году на новом стадионе московского клуба. Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов.

По словам руководителя проекта ВТБ Арена парк Андрея Перегудова с каталонским клубом уже ведутся переговоры. Увеличить
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«Правильно было бы сыграть с “Барселоной”. Мы отправили запрос и ведем переговоры. Это сложный процесс, и если матч состоится, то это будет 2018 год», — отметил Перегудов.

Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина, который будет вмещать около 27 тысяч зрителей, будет располагаться под одной крышей с «ВТБ Ареной» — дворцом спорта, где будут проводиться баскетбольные и хоккейные матчи, а также концерты.

По словам Перегудова, ввод динамовского стадиона в эксплуатацию запланирован на весну 2018 года.

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