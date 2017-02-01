Кирилл Погребняк перешел в «Зенит»

За «Томь» младший брат Павла Погребняка выступал с 2011 года, проведя в ее составе 87 матчей и забив 23 мяча. В нынешнем чемпионате он принял участие в 6 играх.

Добавим, что расположение «Томи», проводящей сбор в Турции, по решению главного тренера Валерия Петракова покинули находившиеся на просмотре зенитовцы Никиты Саламатов и Кирилл Костин, а также защитник «Динамо-2» Антон Иванов.

В «Зените-2» Погребняк может заменить Павла Долгова, который находится в сфере интересов «Анжи».