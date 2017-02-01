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1 февраля 2017, 13:13 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Кирилл Погребняк перешел в «Зенит»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Нападающий «Томи» Кирилл Погребняк продолжит карьеру в «Зените-2». В петербургский клуб 24-летний форвард перешел в статусе свободного агента, разорвав контракт с сибиряками.

За «Томь» младший брат Павла Погребняка выступал с 2011 года, проведя в ее составе 87 матчей и забив 23 мяча. В нынешнем чемпионате он принял участие в 6 играх.

Добавим, что расположение «Томи», проводящей сбор в Турции, по решению главного тренера Валерия Петракова покинули находившиеся на просмотре зенитовцы Никиты Саламатов и Кирилл Костин, а также защитник «Динамо-2» Антон Иванов.

В «Зените-2» Погребняк может заменить Павла Долгова, который находится в сфере интересов «Анжи».

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