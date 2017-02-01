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1 февраля 2017, 13:01 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Факел» сыграл в теннисбол

31 января очередным тренировочным днём «Факел» перевалил за экватор продолжающегося в Сочи подготовительного сбора.

После двухдневного снегопада сегодня погода в южной столице России смилостивилась над жителями и гостями города — день прошёл без осадков, было солнечно, температура воздуха днём прогревалась до четырёх градусов выше нуля.

Тренерский штаб воронежской команды сделал последний день января разгрузочным для футболистов — в течение часа подопечные Павла Гусева играли в теннисбол на расчищенном от снега участке искусственного поля местного футбольного центра. По индивидуальной программе при этом работали Александр Кобзев, Алексей Курилов, Виталий Шахов, Иван Соловьёв и Руслан Болов.

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