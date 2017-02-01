Нападающий Александр Касьян вернется в воронежский «Факел»
Нападающий Александр Касьян приехал на сбор «Факела» в Сочи во вторник, 1 февраля. Форвард тренируется с командой, однако он еще не подписал контракт с клубом.
Александр Касьян выступал за «Факел» в сезоне-15/16. Нападающий был одним из лидеров команды, в 30 матчах он забил семь мячей. После окончания первенства ФНЛ-15/16 он не продлил контракт с «Факелом» и перешел в «Томь» ради выступлений на уровне
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter