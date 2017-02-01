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1 февраля 2017, 13:05 | Футбол: Первый дивизион | РИА "Воронеж"

Нападающий Александр Касьян вернется в воронежский «Факел»

Нападающий Александр Касьян приехал на сбор «Факела» в Сочи во вторник, 1 февраля. Форвард тренируется с командой, однако он еще не подписал контракт с клубом.

Александр Касьян выступал за «Факел» в сезоне-15/16. Нападающий был одним из лидеров команды, в 30 матчах он забил семь мячей. После окончания первенства ФНЛ-15/16 он не продлил контракт с «Факелом» и перешел в «Томь» ради выступлений на уровне Премьер-лиги. В переживающей финансовые проблемы «Томи» Касьян сыграл в 12 матчах, не забив ни одного гола. В январе 2017 года форвард расторг контракт с томским клубом в связи с невыплатой зарплаты и стал свободным агентом.
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