Нападающий Александр Касьян вернется в воронежский «Факел»

Александр Касьян выступал за «Факел» в сезоне-15/16. Нападающий был одним из лидеров команды, в 30 матчах он забил семь мячей. После окончания первенства ФНЛ-15/16 он не продлил контракт с «Факелом» и перешел в «Томь» ради выступлений на уровне Премьер-лиги. В переживающей финансовые проблемы «Томи» Касьян сыграл в 12 матчах, не забив ни одного гола. В январе 2017 года форвард расторг контракт с томским клубом в связи с невыплатой зарплаты и стал свободным агентом.