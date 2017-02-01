«Луч-Энергия» делает упор на физическую готовность игроков

Тренерский штаб, во главе с Константином Емельяновым, продолжает делать упор на общефизическую готовность футболистов и работу с мячом. В ходе утреннего занятия игроки большое время уделяют упражнениям с мячом, а вечером бег, футбол или работа в тренажёрном зале. Наставники команды постоянно меняют задания, упражнения, чередуя занятия на общефизическую готовность.

В одном отеле живут и совсем рядом с «Лучом-Энергией» к своему сезону готовится казахский «Тобол», а также польский «Заглембе», и хорошо известный российским болельщикам словенский «Марибор».

Капитан команды Алексей Ребко по прежнему проходит реабилитацию. Во второй половине дня команда получила выходной, а до обеда провела первую двухстороннюю игру, которая закончилась ничьей — 0:0.