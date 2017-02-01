Стадион «Динамо» в Москве будет сдан в эксплуатацию весной 2018 года

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Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина, который будет вмещать около 27 тысяч зрителей, будет располагаться под одной крышей с «ВТБ Ареной». Планируется, что первый тестовый матч на стадионе пройдет 22 октября 2017 года, в день рождения Яшина.

«Мы всегда говорили, что 22 октября 2017 года мы проведем тестовый матч на газоне стадиона “Динамо”. Он будет готов. Единственное, что мы точно не успеем сделать — ввести весь большой объект в эксплуатацию. В таком случае проводить полноценный матч премьер-лиги просто нельзя, потому что нельзя приводить много зрителей — это не безопасно с точки зрения многих норм и правил», — сказал Перегудов.

«Поэтому 22 сентября мы проведем показательное событие, которое будет интересно для москвичей и динамовцев. Заявим о готовности стадиона и будем все оттачивать к весне 2018 года, когда стадион будет сдан в эксплуатацию», — добавил он.

Стадион «Динамо» открылся в 1928 году. Прощальный матч перед реконструкцией прошел в ноябре 2008 года.