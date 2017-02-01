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1 февраля 2017, 11:30 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Стадион «Динамо» в Москве будет сдан в эксплуатацию весной 2018 года

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Футбольный стадион «Динамо» в Москве будет сдан в эксплуатацию весной 2018 года. Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов.

При этом руководитель проекта ВТБ Арена парк подтвердил ТАСС что первый тестовый матч на арене пройдет 22 октября 2017 года в день рождения Льва Яшина. Увеличить
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Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина, который будет вмещать около 27 тысяч зрителей, будет располагаться под одной крышей с «ВТБ Ареной». Планируется, что первый тестовый матч на стадионе пройдет 22 октября 2017 года, в день рождения Яшина.

«Мы всегда говорили, что 22 октября 2017 года мы проведем тестовый матч на газоне стадиона “Динамо”. Он будет готов. Единственное, что мы точно не успеем сделать — ввести весь большой объект в эксплуатацию. В таком случае проводить полноценный матч премьер-лиги просто нельзя, потому что нельзя приводить много зрителей — это не безопасно с точки зрения многих норм и правил», — сказал Перегудов.

«Поэтому 22 сентября мы проведем показательное событие, которое будет интересно для москвичей и динамовцев. Заявим о готовности стадиона и будем все оттачивать к весне 2018 года, когда стадион будет сдан в эксплуатацию», — добавил он.

Стадион «Динамо» открылся в 1928 году. Прощальный матч перед реконструкцией прошел в ноябре 2008 года.

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