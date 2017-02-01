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1 февраля 2017, 12:12 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Калитвинцев: Многие игроки «Динамо» забыли, что на груди у них буква «Д»

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился впечатлениями от контрольного матча с «Тоболом» (0:2).

«Матч с “Тоболом” разделился на два разных тайма, хотя оно и понятно: играло два разных состава. Соперники в первом тайме произвели два удара в створ и забили два гола. Группа наших футболистов натворила бед, но во втором тайме вышли ребята, попытались исправить общий счёт. Тем не менее ко второму тайму у меня минимальные претензии, игроки выполнили почти всё, что тренерский штаб от них требовал. Не хватило только взятия ворот, в остальном прессингом, переходом из обороны в атаку, накалом у ворот “Тобола” я доволен. Возвращаясь к первому тайму — те люди, которые в голове планируют играть в стартовом составе, пускай задумаются… Многие игроки будут наказаны за нарушение игровой дисциплины, за отношение к игре, за то, что они забыли, что на груди у них буква “Д”.

Подготовка к сбору? Созданы прекрасные условия, спарринги были хорошие, выполнили всю необходимую работу. Да, проиграли заключительную игру, но, может, это и хорошо — сделаем выводы», — передаёт слова Калитвинцева корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

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