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31 января 2017, 19:37 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Панченко прибудет в расположение «Динамо» в ближайшие дни

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев после от контрольного матча с «Тоболом» (0:2) сообщил, что форвард Кирилл Панченко вскоре присоединится к команде.

«Сегодня Кирилл Панченко должен был сыграть 30 минут, но мы заранее знали, что он досрочно покинет сборы, и выпустили его на всё 90 минут в матче с “Томью” вместо 60, то есть по объёму он выполнил всю программу. Вскоре он к нам присоединится и продолжит работу», — передает слова Калитвинцева корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

Панченко покинул сбор команды в Белеке за два дня до его окончания по семейным обстоятельствам.

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